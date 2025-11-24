Giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 20.30, presso il Cinema Teatro di Riolo Terme, sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza la graphic novel 127 Giorni, un’opera che rilegge in chiave illustrata le vicende vissute dalla comunità riolese durante la Seconda Guerra Mondiale. L’ingresso è libero e gratuito.

Il progetto, promosso e realizzato dall’Amministrazione comunale di Riolo Terme, è frutto di un lavoro collettivo nato durante lo scorso anno scolastico all’interno dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”, in collaborazione con la Biblioteca Gaspare Mirandola. Gli studenti sono stati coinvolti in laboratori didattici finalizzati a selezionare e reinterpretare, in forma narrativa e grafica, i passaggi più significativi del libro Le 127 giornate di Riolo di Leonida Costa.

Alle testimonianze raccolte da Costa si sono aggiunte ulteriori fonti tratte dalla memorialistica locale, come i diari di Clara Zanotti ed Elisa Dalmonte, ampliando così il quadro storico ed emotivo del racconto. La narrazione è stata adattata con cura da Federico Appel, in collaborazione con la casa editrice Parapiglia Srl, mentre le illustrazioni sono state affidate all’artista Andrea Rivola.

Il risultato è un’opera che restituisce alla cittadinanza uno sguardo intenso e accessibile sulla memoria del conflitto, mettendo in luce tanto le difficoltà e le sofferenze della popolazione quanto il desiderio di riscatto, ricostruzione e libertà. La pubblicazione della graphic novel rappresenta la conclusione simbolica di un anno ricco di iniziative promosse dal Comune per commemorare l’80° anniversario della Liberazione e diffondere una cultura della pace e della memoria.