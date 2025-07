Continua martedì 8 Luglio la rassegna “Martedì d’Estate” della Pro Loco Faenza, con il secondo appuntamento dedicato al Teatro Sarti. La visita guidata, intitolata“I 120 ANNI DEL “SARTI” – Da teatro a cinema e dall’originario “retropalco” alla nuova veste di arredo”, sarà un’occasione imperdibile per scoprire la lunga e affascinante storia di questo storico edificio faentino. I partecipanti potranno ripercorrerne le trasformazioni, dai suoi esordi come teatro alla sua evoluzione in cinema, esplorando i segreti celati dietro le sue quinte e ammirando la sua nuova veste.

L’appuntamento è alle ore 20.45, con ritrovo presso la Pro Loco (Voltone Molinella). La quota di partecipazione è di 3 euro. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, si consiglia di prenotare con anticipo presso la Pro Loco IAT Faenza