Dodici docenti afferenti al settore artistico – disciplinare (SAD), per cui è stato indetto il bando in questione, hanno trasmesso alla Direzione del Conservatorio e al Ministero competente un esposto formale contenente rilievi su presunte irregolarità procedurali relative al concorso pubblico per basso tuba.
Secondo quanto segnalato nell’esposto, tali rilievi sarebbero potenzialmente idonei a incidere sulla regolarità e sulla validità della procedura concorsuale.
Ad oggi, tuttavia, non risulta pervenuto alcun riscontro formale nel merito alle segnalazioni avanzate.
Ad oggi, tuttavia, non risulta pervenuto alcun riscontro formale nel merito alle segnalazioni avanzate.
A seguito dell’esposto, le prove pratiche del concorso erano state inizialmente sospese; successivamente, pur in assenza di una risposta formale alle osservazioni presentate, la Direzione del Conservatorio ha disposto la ripresa e la prosecuzione delle prove pratiche del concorso per basso tuba che si terranno il prossimo 4 e 5 febbraio.