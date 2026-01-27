Dodici docenti afferenti al settore artistico – disciplinare (SAD), per cui è stato indetto il bando in questione, hanno trasmesso alla Direzione del Conservatorio e al Ministero competente un esposto formale contenente rilievi su presunte irregolarità procedurali relative al concorso pubblico per basso tuba.

Secondo quanto segnalato nell’esposto, tali rilievi sarebbero potenzialmente idonei a incidere sulla regolarità e sulla validità della procedura concorsuale.

Ad oggi, tuttavia, non risulta pervenuto alcun riscontro formale nel merito alle segnalazioni avanzate.

A seguito dell’esposto, le prove pratiche del concorso erano state inizialmente sospese; successivamente, pur in assenza di una risposta formale alle osservazioni presentate, la Direzione del Conservatorio ha disposto la ripresa e la prosecuzione delle prove pratiche del concorso per basso tuba che si terranno il prossimo 4 e 5 febbraio.