117 mila euro ai rioni e al Gruppo Municpale: approvato lo stanziamento dei fondi comunali

117.106 euro per i 5 rioni e per il Gruppo Municipale. La giunta di Faenza ha approvato lo stanziamento annuale a sostegno delle compagini che animano il palio del Niballo. Ad ogni formazione andranno quindi un po’ meno di 20 mila euro. Il contributo comunale viene erogato a concorso della copertura delle spese sostenute dai singoli gruppi per le attività connesse alla realizzazione delle varie manifestazioni del palio, come le due giostre medievali, le gare delle bandiere o la Nott de Bisò, tutti eventi considerati dal Comune “un elemento fortemente caratterizzante l’immagine della città” e “profondamente radicate nell’identità cittadina”.