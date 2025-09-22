È stato un weekend molto positivo per la Visa Cash App in Azerbaijan: 11 punti conquistati, entrambi i piloti nella top ten. Dopo la brillante qualifica di sabato, Liam Lawson ha ottenuto il quinto posto al termine della gara, miglior piazzamento in carriera. Il pilota neozelandese per quasi metà gran premio ha stazionato in terza posizione. Nella seconda parte di corsa, però, la superiorità Mercedes ha permesso ad Antonelli e Russel di sopravanzare la monoposto faentina.

Questa volta la sfortuna ha giocato contro Hadjar. Durante i primi 20 giri, il francoalgerino ha sofferto la mescola delle gomme, la Hard, ed ha commesso anche un grave errore che gli ha fatto perdere due posizioni. Molto meglio è andata dopo il cambio pneumatici, ma rimontare non è stato possibile.

“Realisticamente non avevamo la velocità per lottare con i ragazzi davanti oggi” ha spiegato Lawson. “Avere un quinto posto è importante per noi, soprattutto in campionato in questo momento. Abbiamo avuto una buona macchina per tutto il weekend grazie al team, quindi sono contento di tornare a casa con dei punti. Abbiamo dato tutto!”