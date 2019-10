Il Comune si appresta a celebrare la “Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze” esponendo da venerdì 11 ottobre sul balcone del municipio lo striscione arancione che testimonia l’adesione alla giornata voluta dall’ Onu e alla campagna “Indifesa” lanciata dall’associazione Terre des Hommes, patrocinata da Anci con la collaborazione di Fidapa BPW Italy, Uisp – sport per tutti e associazione Creattiva.

L’amministrazione comunale rinnova inoltre il proprio impegno con la diffusione nelle scuole e nei locali istituzionali dei manifesti della Campagna mentre le associazioni FIDAPA e UNICEF saranno impegnate in una azione di sensibilizzazione e informazione rivolta alle scuole sui diritti dei minori e delle bambine che non sono strettamente riassumibili nei diritti dell’infanzia, ma che necessitano di un’azione di riflessione sulle differenze che il genere porta con sé.

“Ricordo – afferma l’assessora all’ Infanzia Ouidad Bakkali – che il comune di Ravenna ha sottoscritto il Manifesto INDIFESA di Terre des Hommes e la nuova Carta dei diritti della bambina di Fidapa – Bpw Italy, condividendo l’importanza di promuovere una cultura del rispetto e difesa dei diritti delle bambine che in molte parti del mondo sono ancora esposte a discriminazioni e violenze. I contenuti fondamentali del Manifesto e della Carta sono inoltre oggetto di progetti formativi rivolti alle scuole e di iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza”.

Il programma che celebra la ricorrenza Giornata proseguirà anche nei giorni successivi prevedendo per domenica 20 ottobre alle 10.30 alla Casa delle Donne in via Maggiore 120 l’appuntamento rientrante nell’ambito della rassegna Le Pioniere, domenica 20 ottobre alle 10,30 alla Casa delle donne via Maggiore 120 appuntamento con “1,2,3 …… Stelle! “L’avventura scientifica di Margherita Hack con colazione, lettura ad alta voce e collegamento skype dalla Svezia con l’astrofisica Daria Dall’Olio.