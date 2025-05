Nuovo impegno organizzativo per il Gs Lamone che dopo i fasti della Maratona di Russi, che come di consueto ha visto svariate centinaia di podisti impegnarsi nella prova sui 42,195 km più amata dal popolo amatoriale, torna in campo per un nuovo appuntamento competitivo. Si tratta della Corsa del Burson-5° Trofeo Lucci Trasporti intitolato alla memoria di Maria e Guido Lucci, allestita a Villanova di Bagnacavallo (RA).

I concorrenti affronteranno una sfida sui 10 km valida quale settima prova del Campionato Territoriale Uisp Strada 2025, alla quale sono abbinate due camminate ludico motorie di 10 e 5 km. Si gareggerà su un percorso completamente asfaltato e pianeggiante, privo di ponto o cavalcavia, con partenza e arrivo all’Ecomuseo delle Erbe Palustri (che affianca il Gs Lamone nell’organizzazione) sviluppandosi nell’entroterra toccando Aguta Inferiore, Cogollo e Aguta Superiore prima di fare ritorno alla zona di partenza.

Lo start verrà dato alle ore 9:30, con al via prima i competitivi e poi i non agonistici. Particolarmente contenuto il costo dell’iscrizione, appena 10 euro con una bottiglia di Burson e prodotti alimentari per tutti gli iscritti. Le iscrizioni vanno fatte sulla piattaforma www.irunning.it/emiliaromagna entro il 9 maggio con pagamento sul posto, chi volesse provvedere direttamente alla domenica dovrà versare 15 euro. La camminata ha un costo di 3 euro, con iscrizione da fare al mattino di gara. A fine competizione premi per i primi assoluti (in palio un prosciutto intero e per la prima donna anche un mazzo floreale) e ben 130 premi di categoria, oltre alle prime 20 società con un minimo di 10 iscritti. Per tutti ci sarà poi la possibilità di visitare l’Ecomuseo, dove si potrà pranzare a base di prodotti tipici.

Per informazioni: Gs Lamone, www.gslamone.it, info@gslamone.it