Intensa attività per gli agenti della Polizia Locale di Ravenna chiamati a rilevare, nelle sole ultime 48 ore, ben 11 incidenti stradali, di cui 7 con feriti. Coinvolti 24 veicoli: 20 autovetture, una bicicletta e 3 motoveicoli.

L’incidente, avvenuto la sera del 25 luglio, in località Casalborsetti, è attualmente in fase di ricostruzione d’ufficio a cura degli agenti dell’Ufficio Infortunistica, venuti a conoscenza del sinistro solo il giorno successivo: ha visto una ragazzina di 14 anni, residente a Brescia, in vacanza con i nonni in campeggio, cadere dal proprio velocipede ed essere trasportata all’Ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata (pur se non in pericolo di vita).

Gli altri sei sinistri stradali, sempre con feriti, ma con prognosi più lievi sono avvenuti: uno sulla SS 309 Dir fra due autovetture, uno sulla Destra Canale Molinetto fra due auto ed un motociclo; un altro sulla Via Baiona fra un’autovettura ed un motociclo, il cui conducente, ricoverato all’Ospedale di Ravenna, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, ed è stato sanzionato per avere circolato a bordo di un veicolo senza revisione e scoperto da assicurazione; uno sulla Via Mattei fra un’autovettura ed un autocarro poi datosi alla fuga, il cui conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per non avere rispettato i tempi di riposo; un altro sulla SS 67 – Via Trieste relativo ad un tamponamento fra 3 auto, di cui una datasi alla fuga, circostanza sulla quale gli agenti dell’Ufficio Infortunistica stanno svolgendo indagini al fine di rintracciare il conducente, allontanatosi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso; il settimo avvenuto in Via Faentina fra 1 auto ed un motoveicolo.

I restanti 4 incidenti, senza feriti, sono avvenuti uno in Via Salvatore Allende, dove la conducente del veicolo, che ha tamponato l’autovettura che la precedeva, è stata sanzionata anche per l’utilizzo, durante la guida, del cellulare; uno in Via Destra Canale Molinetto fra due autovetture ed il terzo sulla SS 16 dove si è verificato un tamponamento fra tre autovetture, una delle quali si è data alla fuga. Per quest’ultimo sinistro gli agenti della Locale fanno sapere di essere già in possesso della targa del veicolo.

L’ultima richiesta di intervento, giunta alla Sala Operativa della Polizia Locale di Ravenna, è di questa mattina alle ore 5,20 circa, per un incidente stradale avvenuto in località Pinarella di Cervia. Si tratta di un sinistro, senza feriti, rilevato dagli agenti dell’Ufficio Pronto Intervento, dove, un uomo di trentasei anni, residente a Cesena, uscendo autonomamente di strada, ha urtato due veicoli in sosta regolare. Il conducente del veicolo, sottoposto alla prova con etilometro, ha evidenziato un tasso alcolico di 2,5 g/l. Pertanto gli agenti hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto al sequestro, finalizzato alla confisca del veicolo, in quanto di proprietà del trasgressore, ed al ritiro della patente.

La Polizia Locale di Ravenna, infatti, interviene anche sul territorio del Comune di Cervia, in virtù del “Patto Per L’attuazione Della Sicurezza Urbana” sottoscritto il 4 giugno 2021 dal Prefetto di Ravenna e dai Sindaci di Ravenna e Cervia, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con il quale è stato previsto che, “in ottemperanza alle varie circolari ministeriali recepite anche dal recente accordo quadro stipulato tra Ministero dell’Interno ed Anci, le Amministrazioni locali di Ravenna e Cervia intendono concorrere nell’attività di rilevamento prioritario degli incidenti stradali nell’ambito urbano di entrambi i Comuni, tramite le proprie Polizie locali, nell’intero arco delle ventiquattro ore, consentendo alle forze di Polizia a competenza generale di indirizzare le proprie attività ai compiti di ordine e sicurezza pubblica”.