In occasione del transito della quinta tappa del Giro d’Italia e dell’evento collaterale Giro-E in programma il giorno 12/05/2021 si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

Nel comune di Faenza:

– divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, tranne quelli al servizio della manifestazione, in:

• via Insorti dalle ore 08.30 alle ore 17.00 del giorno 12/05/2021;

• via Giovanni da Oriolo dalle ore 08.30 alle ore 17.00 del giorno 12/05/2021;

• corso Mazzini, dall’intersezione con via G. da Oriolo all’intersezione con piazza

del Popolo, dalle ore 08.30 alle ore 17.00 del giorno 12/05/2021;

• corso Saffi dalle ore 08.30 alle ore 17.00 del giorno 12/05/2021;

• corso Europa dalle ore 08.30 alle ore 17.00 del giorno 12/05/2021;

• via Forlivese, dall’intersezione con corso Europa all’intersezione con via Banaffa,

dalle ore 08.30 alle ore 17.00 del giorno 12/05/2021;

• piazza del Popolo dalle ore 16.00 del giorno 11/05/2021 alle ore 20.00 del

giorno 12/05/2021;

• piazza della Libertà dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno 12/05/2021;

• via Torricelli, dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con via

Marescalchi, dalle dalle ore 06.00 alle ore 14.00 del giorno 12/05/2021;

• piazza Martiri della Libertà dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno

12/05/2021;

• parcheggio di via Renaccio lato fiume Lamone dall’intersezione con via Lapi al

Ponte delle Grazie;

• parcheggio in via Insorti 2: 10 box di sosta nella prima fila lato Firenze;

– divieto di transito per tutti i veicoli, tranne veicoli al servizio della

manifestazione, in:

• piazza del Popolo dalle ore 16.00 del giorno 11/05/2021 alle ore 20.00 del

giorno 12/05/2021;

• piazza della Libertà dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno 12/05/2021;

• piazza Martiri della Libertà dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno

12/05/2021;

Nel comune di Castel Bolognese:

– divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, nel centro abitato di Castel Bolognese, in via Emilia Ponente, via Emilia Interna, via Emilia Levante il giorno 12/05/2021 dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

È inoltre disposta la sospensione della circolazione per il transito del Giro d’Italia e

del Giro-E nelle vie interessate al percorso.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto di cui in precedenza, saranno rimossi e

trasportati in luogo di deposito; gli stessi saranno restituiti all’interessato previo

pagamento delle spese di rimozione e custodia.