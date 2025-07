Un altro traguardo è stato raggiunto da Prudenza Pignatta, che mercoledì 30 luglio ha compiuto 104 anni.

Chiamata da tutti Denza, la cittadina più longeva di Cotignola ha festeggiato con un ricco buffet e una torta, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Visibilmente emozionata, quando la vice sindaca Laura Monti le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta Cotignola, ha ricordato le vicissitudini della sua gioventù, le difficoltà del tempo di guerra e l’apprensione per i fratelli, partiti per il fronte fortunamente tornati a casa. Anche il futuro marito di Denza partì per la campagna di Russia; al ritorno si sposarono ed ebbero quattro figli.

Oggi Denza vive serena circondata dall’affetto della famiglia, guarda ogni tanto la televisione e alle giovani generazioni consiglia di lavorare e di non volere tutto e subito.