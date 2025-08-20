In occasione del 102esimo anniversario della morte, sabato 23 agosto nella chiesa di San Nicolò ad Argenta, l’arcivescovo di Ravenna, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presiederà una Messa alle 18, nel ricordo del sacerdote per il quale è stata avviata dalla Diocesi con l’Agesci nazionale e la parrocchia la causa di beatificazione. Durante la celebrazione l’arcivescovo Lorenzo accoglierà anche la candidatura al diaconato di Matteo Musacchi.
Monsignor Ghizzoni parteciperà anche a un altro momento commemorativo. Venerdì 22 agosto alle 18, in piazza Garibaldi, a Ravenna, gli scout deporranno una corona davanti alla lapide che ricorda il sacrificio di don Minzoni. Alla cerimonia – organizzata da Centro studi Donati, Acli, Azione Cattolica, Associazione Zaccagnini, Cif, Masci, Agesci, La Pieve con il patrocinio del Comune di Ravenna – interverranno il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni ed Claudio Sardo, direttore della Fondazione Achille Grandi. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo.