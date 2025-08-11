Tanti auguri a Sofia Di Battista, che nei giorni scorsi ha compiuto 101 anni. Nata il 6 agosto 1924 a Morro D’Oro, in provincia di Teramo, da giovane ha lavorato come ricamatrice, mestiere in cui eccelleva, tanto da essere apprezzata da tutti per la sua abilità.

Accanto al marito ha condiviso anni di gioie, ma anche fatiche e sacrifici. Quando lui è venuto a mancare, non si è persa d’animo: ha rimboccato le maniche e ha lavorato in campagna per crescere i figli, portando avanti la famiglia con coraggio e dignità.

A porgerle gli auguri e un omaggio floreale a nome di tutta Russi è stata la Vice Sindaca Grazia Bagnoli.

Lo scorso weekend la signora Sofia ha festeggiato l’importante compleanno assieme a figli, nipoti, pronipoti e tanti amici. Un momento di festa semplice, ma carico di emozione.