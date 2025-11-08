Nella giornata di oggi, in occasione del suo 101° compleanno, il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha fatto visita alla signora Rosina Babini, nata l’8 novembre 1924, per porgerle gli auguri della città e condividere un momento di festa. La signora Rosina, nata a San Mamante, ha tagliato l’importante traguardo in ottima forma e circondata dall’affetto dei suoi cari. Madre di cinque figli – Graziella, Germana, Giovanni, Anna e Antonia – è la capostipite di una numerosa famiglia che conta anche nove nipoti e dieci pronipoti. La grande riunione familiare per celebrare l’evento si terrà domani, domenica 9 novembre. La signora Rosina ha ripercorso con il Sindaco le tappe più significative della sua lunga vita, scambiando aneddoti e ricordi del passato. All’età di otto anni si trasferì con la famiglia a Basiago, dove si occupava della casa e dei figli anche di aiutare il marito nel portare avanti il podere e la cura degli animali, prima di trasferirsi nel 1970 a Solarolo e, dopo la pensione del marito, a Faenza. Nonostante l’età, la signora Rosina è ancora attiva e piena di interessi; attualmente Juliana, da sei anni, la assiste e le tiene compagnia. Le loro giornate sono scandite da lettura del giornale, partite a carte a briscola, brevi passeggiate nei dintorni o al supermercato, e piccoli aiuti in casa, come la pulizia delle verdure.

“Incontrare la signora Rosina -ha detto il sindaco Massimo Isola- è stato un piacere e un onore. La sua storia è un pezzo importante della nostra comunità, un esempio di dedizione alla famiglia e al lavoro, valori che hanno costruito la nostra terra. Le sue battute e i suoi ricordi sono una preziosa testimonianza che ci auguriamo possa continuare a condividere a lungo”. Il Sindaco ha infine augurato alla signora Rosina e a tutta la sua grande famiglia una splendida festa domani, quando attorno alla tavola al centro della parrocchia dei Cappuccini si riunirà tutta la famiglia.