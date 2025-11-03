Domenica 2 novembre, alla Casa Residenza Anziani “Sassoli” di Lugo è stato festeggiato il 101° compleanno di Desdemona Capucci, per tutti “Berta”.

Erano presenti accanto a numerosi familiari l’assessora alle Politiche sociali Veronica Valmori, la coordinatrice della struttura Greta Ghetti e gli operatori dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, che le hanno voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale e della struttura che la ospita.

Nata nel 1924, la signora Capucci ha lavorato come contadina, fornaia e venditrice, conservando il carattere diretto e la determinazione tipica delle donne romagnole della sua generazione. È sempre stata appassionata di ballo, al punto da farne una costante della sua vita quotidiana.

Gli operatori la descrivono come «una presenza schietta, vivace, capace di coinvolgere chi le sta accanto e di mantenere uno sguardo attento sulla realtà».

Alla domanda su quale sia il segreto per arrivare a 101 anni, risponde con naturalezza: «Ballare, sempre».