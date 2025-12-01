A Russi, sabato 29 novembre ,Adriano Gattelli ha festeggiato 101 anni. Nato a Ravenna, ha alle spalle una vita da camionista e una passione instancabile per l’orto e il giardino.

Accanto a lui, ieri come oggi, c’è Alberta, detta Albertina, sua moglie, che di anni ne ha 97 e nei weekend cucina ancora per i parenti. Una storia d’amore che dura dal 1953: 72 anni di vita insieme, attraversati da momenti felici, sfide e anche dolori, affrontati sempre «mano nella mano», con il sostegno immancabile del figlio Carlo e della moglie Raquel Maria.

A fare gli auguri a Gattelli da parte di tutta la Città è stata l’Assessora Eleonora Mazzoni, che ha voluto condividere un pensiero speciale: «Adriano e Albertina sono una coppia meravigliosa – ha commentato -, una famiglia unita in cui ognuno sostiene l’altro con dolcezza. Davvero un bell’esempio e un bel compleanno».