Riparte la lotteria 100 premi per 100 Km, una raccolta fondi con lo scopo di un sostegno volto alla realizzazione di attività per il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

“L’acquisto di un biglietto, oltre a poter risultare vincente, porterà felicità, amicizia, divertimento, serenità e tanto altro alle persone con disabilità e alle loro famiglie” dichiara un membro di Anffas.

I biglietti sono acquistabili presso la segreteria di Anffas Faenza Ets-Aps Via Cavour 11 a Faenza dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 11,30 e in tutti i luoghi che espongono la locandina.

L’estrazione si terrà alle ore 23 di sabato 24 maggio presso la sede associativa.

Si ricorda che Anffas Faenza Ets-Aps da circa 30 anni collabora con il comitato della 100 Km del Passatore mettendo in campo la lotteria “100 premi per 100 km”. A seguito dell’evento dell’alluvione l’associazione con rammarico per l’anno 2024 aveva deciso di non effettuare la lotteria “100 premi per 100 km” ma ha istituito “Il Premio Anffas” piatto in ceramica per il terzo classificato categoria uomo e donna.