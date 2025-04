Nelle scorse settimane, nel laboratorio di Discipline Plastiche Scultoree del Liceo Artistico Torriccelli-Ballardini di Faenza, si è riunita la commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi inerenti il Concorso per la realizzazione della Medaglia della “100 Km del Passatore” edizione 2025.

La Giuria era composta da Giordano Zinzani, presidente ASD 100 Km del Passatore; Paola Falconi, Dirigente del Liceo Torricelli-Ballardini; Marco Tadolini, ceramista già docente del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini e membro dell’Associazione ex allievi del Ballardini; Roberto Fabbri, ceramista già docente del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini e membro dell’Associazione ex allievi del Ballardini e Umberto Boschi, artista ed ex studente del Ballardini.

La giuria è stata coordinata dalla professoressa Anna Lombardo, docente del Liceo Artistico, non avente diritto al voto.

La Giuria, dopo aver esaminato con attenzione i 38 modelli in gesso, presentati in forma completamente anonima e contrassegnati unicamente da un numero progressivo da 1 a 38 — modelli che, va precisato, erano già stati oggetto di una prima pre-selezione da parte di una commissione interna — ha proceduto con una valutazione approfondita. L’attenzione è stata rivolta in particolare alla coerenza delle proposte con il tema assegnato, alla qualità dell’esecuzione e all’originalità delle soluzioni presentate. Sulla base di questi criteri la Giuria è giunta a una prima selezione finalizzata a individuare il gruppo di elaborati sui quali è stata successivamente espressa la votazione finale.

1° Classificato: RUBY CHILUZZI Classe 2^ CA

Motivazione: la commissione in maniera unanime ha votato questo elaborato come vincitore del concorso per una elaborazione grafica e plastica pertinente al tema che raffigura con armonia compositiva e simbolica il tracciato altimetrico del percorso contrapposto ad un cielo stellato, creando un’estetica originale.

2° Classificato: MELISSA MANICA Classe 2^ CA

Motivazione: come secondo classificato la commissione ha scelto la medaglia che si presenta armonica ed elegante nella composizione. Tutti gli elementi e le forme rappresentate risultano in equilibrio.

3° Classificato: MARIA CONCEZIONE GIARDINA Classe 2^ CA

Motivazione: la commissione ha assegnato il 3° premio a questa medaglia per l’alto valore simbolico che caratterizza il paesaggio tosco-romagnolo.

La giuria ha inoltre segnalato per la qualità esecutiva e l’originalità interpretativa le opere degli studenti:

Joshua Assirelli (2^ AA): per la ricchezza di particolari simbolici e equilibrio compositivo.

Giada Babini (2^ CA): per la qualità dell’impianto iconografico e la tecnica esecutiva.

Sara Foschini (2^ AA): per la chiarezza comunicativa delle due regioni protagoniste della gara.

Taddea Riolo (2^ AA): per la qualità dell’esecuzione e la tecnica di rifinitura.

A termine dei lavori la giuria è stata informata del risultato del sondaggio popolare espresso on line sulla base dei bozzetti grafici realizzati in fase progettuale. La commissione ha deciso che anche tale graduatoria, fino al 7° posto, verrà pubblicata nel catalogo.