La 100 km del Passatore 2023 sarà disputata, come da tradizione, l’ultimo weekend di maggio (27-28 maggio) e dal 26 novembre partono le iscrizioni.

Prima quota fissata ad 80 euro valida sino al 31 gennaio; seconda quota valida dall’1 febbraio sino al 15 aprile e fissata ad euro 110; terza ed ultima quota valida dal 16 aprile fino al 15 maggio fissata a 130 euro.

Per iscriversi andare sul sito ufficiale della Cento www.100kmdelpassatore.it/iscrizione/iscrizioni-on-line/ o recarsi nella sede dell’Asd 100 km del Passatore a Faenza, in via Cavour 7.