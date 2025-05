100 Km del Passatore: 3.500 iscritti e 3 giorni di eventi per celebrare la 50^ edizione

Sono 3.500 gli iscritti alla 100 Km del Passatore. 38 i Paesi stranieri ad essere rappresentati nella corsa che si disputerà il 24 e il 25 maggio. Cinquantesima edizione, un traguardo importante per un evento sportivo nato attorno al tavolo di un’osteria. La partenza sarà in Piazza del Duomo, a Firenze, alle 15 del 24 maggio. Saranno al via anche Massimo Giacopuzzi e Federica Moroni, vincitori nel 2024. Le prime ad arrivare in Piazza del Popolo a Faenza saranno come sempre le staffette, quest’anno tantissime, intorno alle 19. Proprio la piazza manfreda sarà al centro di diverse iniziative a partire già dal venerdì, curate da Zeranta Edutainment per celebrare l’importante anniversario. Sarà disponibile anche un libro, per valorizzare la storia della 100 Km