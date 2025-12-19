100 anni per l’Istituto Tecnico “Oriani” di Faenza: iniziate le celebrazioni

Il 6 ottobre 1926 veniva riconosciuta con un regio decreto la nascita dell’Istituto Tecnico Statale “Alfredo Oriani” di Faenza. A settembre è quindi iniziato il centesimo anno scolastico della scuola manfreda. Sabato scorso, con la festa dei diplomi, sono iniziate le iniziative per celebrare la ricorrenza. A scuola sono tornati i diplomati degli anni e dei decenni passati. Nei prossimi mesi si susseguiranno altri eventi. Nel frattempo, è stata allestita una mostra fotografica e di apparecchiature storiche.