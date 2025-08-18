Nel giorno di Ferragosto l’assessore Giancarlo Schiano ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale ad Assuntina Bandini per celebrare i suoi 100 anni, nella sua casa a Torri di Mezzano, circondata dall’affetto della sua famiglia, dei vicini e dell’intera comunità.

Nata a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, Assuntina si trasferì in giovane età in Romagna dove si è sposata e ha avuto un figlio, Gianni Camerini. È poi diventata nonna di Andrea e orgogliosa bisnonna di Cecilia, 5 anni, e Nicolò, di 3.

“Festeggiare i 100 anni di una nostra concittadina non è solo un momento di gioia personale e familiare – ha detto Schiano consegnando un omaggio floreale e una pergamena a ricordo –, ma anche un’occasione per ricordare il valore della memoria storica, del rispetto per chi ci ha preceduto e del legame profondo che unisce generazioni diverse. Assuntina, con la sua vita semplice e operosa, incarna la resilienza, la dedizione e lo spirito di comunità da preservare e trasmettere ai più giovani”.