Il faentino Bruno Brisi nei giorni scorsi ha raggiunto il traguardo dei 100 anni: ha così festeggiato circondato dal grande affetto dei familiari e dei tanti piccoli nipoti della quarta generazione. È stato presente anche il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi.



Una vita professionale quella di Bruno, spesa nella pubblica Amministrazione locale negli Istituti deputati alla assistenza della parte più debole della popolazione faentina e nella valorizzazione del patrimonio fondiario della città per sostenere i concittadini in difficoltà, ECA, Congregazione e colonie estive.



Vita professionale, adesione personale ai bisogni della città, pubblica Amministrazione locale sono stati alcuni dei temi oggetto del colloquio di Bruno con il sindaco e i tanti ricordi di Faenza lunghi un secolo. Ricordi di una vita ancora vissuta con intensità in famiglia, in Faenza per un futuro di pace, lavoro, comprensione.