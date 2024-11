Questa mattina, l’amministrazione comunale ha fatto visita alla signora Rosina Babini, che oggi, 8 novembre, ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cento anni. Nata nel 1924 da una famiglia di contadini a San Biagio, dopo il matrimonio si trasferì a Solarolo. Dalla sua unione sono nati cinque figli: Graziella, Germana, Giovanni, Anna e Antonia. La numerosa famiglia si trasferì poi a Sant’Andrea e infine nel Borgo di Faenza, dove Rosina risiede tuttora nella sua abitazione con l’assistenza di una badante. Rosina ha assistito a molti avvenimenti che ancora ripercorre lucidamente con la memoria. La signora Babini è in ottima forma e in casa è perfettamente autonoma e collabora con la signora che la accudisce nelle piccole faccende in cucina. Non mancano momenti nei quali ancora la signora Rosina esce in strada per accompagnare la badante nella spesa.

Oggi, la famiglia della signora Rosina si estende lungo quattro generazioni, contando nove nipoti e dieci pronipoti. Per celebrare questo importante anniversario, i figli hanno organizzato una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato parenti, amici e don Francesco Cavina, parroco di Santa Maria Maddalena, che ha celebrato una messa in suo onore.

Anche l’amministrazione comunale ha voluto far sentire la sua vicinanza a Rosina Babini, portando gli auguri della città di Faenza e omaggiandola con una riproduzione di una celebre veduta di Romolo Liverani. Dopo le foto di rito, la signora ha soffiato sulla candela simbolica della torta preparata per l’occasione.