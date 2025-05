Sabato 3 maggio ha avuto luogo presso il Golf Club Faenza Le Cicogne il “10° Trofeo Cosmohelp”: gara singola 18 buche STBL – 3 categorie.

La Gara di Golf ha visto la partecipazione di 56 concorrenti. Al termine della gara sono stati consegnati dei premi ai vincitori. I vincitori sono stati: 1° netto assoluto Cristian Berti – 1° lordo Tommaso Loffredo – 1° netto 1° categoria Valter Quadrelli – 2° netto 1° categoria Massimo Luccaroni – 1° netto 2° categoria Gianluca Neri – 2° netto 2° categoria Claudio Barnabè – 1° netto 3° categoria Germana Pezzi – 2° netto 3° categoria Giulio Cesare Costa – 1° lady Daniela Errani – 1° senior Giancarlo Sabbatani.

I fondi raccolti sono stati donati alla Associazione Cosmohelp ODV Faenza (www.cosmohelp.it) e saranno impiegati per l’accoglienza, il soggiorno, le cure in Italia, di bambini gravemente malati, provenienti da paesi dove non ottengono le cure adeguate alla gravità delle loro malattie. Obiettivo è che ritornino nei paesi di origine, guariti e possano diventare adulti e vivere una vita normale.

Cosmohelp in 20 anni di attività ha accolto e fatto curare in Italia più di 500 bambini, 8 nei primi mesi del 2025.

Cosmohelp desidera ringraziare in primis il Golf Club di Faenza per la disponibilità accordata, tutti i partecipanti alla gara e i vari sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento donando premi e contributi.