Grazie al progetto ‘Randstad for Driving’, realizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad, arriveranno 10 nuovi autisti per Start Romagna, che vedrà aumentare a 695 il numero di conducenti in servizio sull’intero bacino di competenza. Un innesto importante in un momento difficile per il trasporto pubblico locale, dove da tempo persiste un problema di mancanza di personale formato.

La giornata conclusiva del progetto di quest’anno ha visto protagonista anche AU. RA Gruppo Autoscuole e Autoscuola Vicini di Cesena, che hanno collaborato alla riuscita della selezione e del percorso di formazione, gestendo tutta la parte di acquisizione delle patenti di categoria superiore D+CQC.

“Verifichiamo ogni opportunità – spiega Andrea Corsini Presidente di Start Romagna –. Il progetto Randstad for Driving si aggiunge alla nostra Academy interna Scuderia Start e ha portato, negli ultimi anni, risultati importanti. Continueremo su questo percorso per colmare il gap che ci separa da una condizione di normalità, coscienti che si tratta di un’emergenza internazionale e nazionale”.

“Quello dei trasporti è uno dei settori in cui si riscontrano, oggi, alcune difficoltà nella ricerca di talenti – afferma Erika Sartoris, Specialty Manager Logistic di Randstad – A livello nazionale, infatti, si evidenzia una scarcity di circa 30.000 profili, tra conducenti di autobus e tir. In questo contesto, siamo entusiasti di poter contribuire alla formazione di nuove competenze per sostenere un settore specifico e di alto valore per tutto il territorio”.

La ricerca di futuri autisti ha l’obiettivo di far acquisire loro i titoli necessari per svolgere la mansione e quindi essere assunti a tempo indeterminato in Start Romagna, con un piano di inserimento che prevede l’affiancamento di un tutor al neo assunto sino all’acquisizione dei normali livelli di autonomia lavorativi.

I dieci futuri autisti (otto uomini e due donne) hanno frequentato la teoria e la pratica con gli istruttori di AU. RA Gruppo Autoscuole e Autoscuola Vicini di Cesena. Al termine dell’attività formativa hanno partecipato all’esercitazione su un autobus ‘Ravenna Eco guida’ di AU. RA Gruppo Autoscuole e visitato la sede operativa di Start Romagna a Cesena.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai candidati, che potranno presto iniziare il loro nuovo lavoro – sottolinea Yuri Gentilivi di AU. RA Gruppo Autoscuole – grazie alle competenze utili ad apprendere la loro nuova professione. In collaborazione con Randstad e Start Romagna proseguiremo nell’attività, sviluppandola anche in altre località romagnole”.