“Granarolo in Festa”, tradizionale appuntamento del mese di luglio nella frazione faentina, ha voluto festeggiare i cento anni del Polo per l’infanzia Adelaide Berti con una pergamena di ringraziamento accompagnata da un contributo economico di diecimila euro.

Organizzata dal Circolo granarolese del Partito Democratico, negli anni la Festa è diventata un’occasione per coinvolgere tantissimi volontari all’insegna non solo del buon cibo e del divertimento, ma anche per sostenere le scuole del paese e reinvestire parte degli utili nel sostegno a iniziative sociali e culturali e nella riqualificazione del patrimonio pubblico.

In occasione del centenario dell’inaugurazione della Scuola Materna “Adelaide Berti”, tutti i volontari di “Granarolo in Festa” hanno perciò voluto esprimere gratitudine e sostegno per l’attività svolta a favore della comunità locale. La presenza di questo Polo ha infatti costituito negli anni un punto di riferimento per tutti i granarolesi, non solo per l’attività didattica ma anche per i servizi a sostegno delle loro famiglie, favorendo una rete di relazioni che hanno sviluppato la coesione e il rafforzamento dei legami comunitari.

L’auspicio conclusivo è che anche in futuro il Polo educativo parrocchiale per l’infanzia continui a fornire sostegno alle nuove esigenze dei granarolesi sempre accompagnato e sostenuto dalla riconoscenza della popolazione.