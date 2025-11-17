Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale che valorizza i protagonisti della Serie C attraverso il voto dei tifosi e il contributo della stampa sportiva.

L’iniziativa, nata per dare visibilità ai talenti del calcio emergente italiano, si articola in tre fasi di voto dedicate ai Gironi A, B e C, seguite dalla fase finale che decreterà il miglior calciatore assoluto della Lega Pro.

Aperte le votazioni del Girone B

Archiviato il Girone A, che ha raccolto 2.248 preferenze complessive, il C Gold Award entra ora nella seconda fase.

Fino al 24 novembre 2025, i tifosi potranno votare il miglior calciatore del Girone B attraverso il sito ufficiale: https://affidabile.org/c-gold-award/

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: un’occasione per sostenere i giocatori della propria squadra e contribuire a definire i dieci calciatori che accederanno alla fase finale di gennaio.

I candidati del Ravenna nel Girone B del C Gold Award 2025

I tifosi del Ravenna potranno sostenere uno dei 10 calciatori giallorossi selezionati dalla stampa.

La selezione tiene conto della carriera complessiva di ciascun giocatore e del contributo offerto nel percorso professionale in Serie C.

Ecco i candidati del Ravenna al C Gold Award 2025:

Francesco Joyce Anacoura, Portiere

Matteo Solini, Difensore

Alessandro Bianconi, Difensore

Mattia Scaringi, Difensore

Joshua Tenkorang, Centrocampista

Lorenzo Da Pozzo, Centrocampista

Paolo Rrapaj, Centrocampista

Stefano Okaka Chuka, Attaccante

Matteo Motti, Attaccante

Pierluca Luciani, Attaccante

Solo i dieci calciatori più votati del Girone B accederanno alla fase finale del sondaggio, dove si uniranno ai migliori del Girone A e ai futuri selezionati del Girone C.

I risultati del Girone A

Il Girone A del C Gold Award 2025 si è concluso con un forte coinvolgimento del pubblico, che ha espresso 2.248 preferenze complessive.

A dominare la graduatoria è stata l’Aurora Pro Patria, che ha conquistato tutte le prime dieci posizioni, grazie a una rimonta finale che ha superato i candidati di Triestina, Union Brescia, Inter U23, Lecco, Renate e LR Vicenza.

I dieci giocatori del Girone A che accedono alla fase finale sono:

Christian Dimarco – Difensore, Aurora Pro Patria Davide Ferri – Centrocampista, Aurora Pro Patria William Rovida – Portiere, Aurora Pro Patria Alessandro Di Munno – Centrocampista, Aurora Pro Patria Luca Giudici – Centrocampista, Aurora Pro Patria Ferdinando Mastroianni – Attaccante, Aurora Pro Patria Alberto Masi – Difensore, Aurora Pro Patria Pietro Reggiori – Difensore, Aurora Pro Patria King Udoh – Attaccante, Aurora Pro Patria Simone Ganz – Attaccante, Aurora Pro Patria

Un progetto che valorizza il calcio emergente

Il C Gold Award 2025 non è soltanto un sondaggio, ma un progetto che unisce tifosi e giornalisti per celebrare il talento dei calciatori della Serie C.

La fase conclusiva dell’iniziativa è prevista per gennaio 2026, quando sarà annunciato il miglior calciatore della Serie C 2025.