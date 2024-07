1 punto per Daniel Ricciardo a Spa-Francorchamps dopo la squalifica di George Russell, primo al termine della gara. Con la cancellazione dalla classifica finale della prima Mercedes arrivata al traguardo, Ricciardo passa dall’undicesima alla decima posizione, conquistando così un punto per la classifica piloti e la classifica costruttori. L’australiano avrebbe potuto acciuffare anche la nona posizione, ma negli ultimi giri è stato superato da Esteban Ocon, in pista con pneumatici meno usurati.

Gara invece difficile per Yuki Tsunoda, partito dalla griglia di partenza in fondo al gruppo. Il giapponese non è riuscito a rimontare, anche a causa di un problema riscontrato alla monosposto a motori spenti, sul quale il team non si è però voluto esprimere.

Complessivamente non è comunque stato un weekend facile per le Racing Bulls, anche se ritenuto soddisfacente. Ora per il Cirucs è prevista una pausa di poco meno di un mese. Il campionato riprenderà in Olanda.

“Nel complesso, Daniel, Yuki e l’intera squadra hanno avuto un’ottima prestazione questo fine settimana, culminata con la conquista di un punto grazie a una penalità dell’ultimo minuto inflitta a George” ha spiegato Laurent Makies, il Team Principal di Visa Cash App. “Daniel era in P14 dopo il primo giro e siamo riusciti a risalire fino a P10, anche se abbiamo perso la nona posizione a pochi giri dalla fine. È stata ancora una volta una lotta serrata nel gruppo di metà classifica e il fatto che siamo stati competitivi su un tracciato veloce come quello di Spa è un segnale positivo per il resto della stagione.

Per quanto riguarda Yuki, sapevamo che il nostro approccio a questa gara sarebbe stato diverso dal solito, partendo dall’ultima posizione. Era quasi impossibile tornare a punti partendo da così indietro, e purtroppo dobbiamo ammettere che non siamo mai riusciti a trovare il set-up giusto per lui questo fine settimana.”

Fin dal primo giorno, il nostro obiettivo è stato quello di competere nella parte alta della classifica e, con l’arrivo della pausa estiva, è il momento opportuno per valutare la nostra posizione. Abbiamo avuto un inizio di stagione molto solido, nel quale abbiamo migliorato le nostre prestazioni gara dopo gara e conquistando punti in 10 delle 14 gare disputate. Stiamo lottando duramente per il sesto posto nel campionato Costruttori, confrontandoci con avversari molto forti, e prevediamo che sarà una battaglia intensa fino ad Abu Dhabi. I nostri team a Faenza e a Bicester stanno diventando sempre più forti ogni giorno e siamo entusiasti di affrontare le prossime sfide.

Adesso abbiamo ancora qualche giorno di lavoro prima della pausa estiva, per poi tuffarci nelle ultime 10 gare della stagione che si svolgeranno in diversi fusi orari, tutte organizzate come back-to-back o triple-headers. Non avremo una singola gara isolata fino a Miami, prevista per l’inizio di maggio dell’anno prossimo! Questo dimostra quanto la Formula 1 sia popolare a livello globale e siamo orgogliosi di farne parte. È sicuramente un calendario impegnativo, soprattutto per i meccanici, quindi la pausa è più che meritata dopo che tutti hanno lavorato intensamente per dare un inizio così positivo alla nostra nuova Visa Cash App RB.”