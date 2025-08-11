1 milione di euro per le strade del porto

Arriva un piano da 1 milione di euro per migliorare la viabilità del porto, con una serie di interventi per ripristinare la pavimentazione nei tratti di strada più ammalorati e che oggi rappresentano causa di notevoli disagi per i lavoratori del porto e per i mezzi pesanti che quotidianamente partono o raggiungono i vari terminal. Proprio l’incremento del traffico pesante, che ha accompagnato l’aumento degli scambi commerciali dell’intera area, viene visto come principale causa per il degrado nel quale oggi versano le strade. E in futuro andrà ancora peggio, con le previsioni di sviluppo dei traffici e la zona logistica semplificata.