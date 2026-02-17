1 miliardo di euro per opere di contrasto alla siccità e per la difesa del territorio

1 miliardo di euro di risorse per la difesa del territorio e per opere di mitigazione ai fenomeni di siccità. Durante la manifestazione di lunedì mattina di Coldiretti, a Bologna, sotto la sede della Regione, Michele de Pascale, Presidente dell’Emilia-Romagna, ha ribadito agli agricoltori la nuova strategia per contrastare i cambiamenti climatici. La Regione è pronta a sostenere qualsiasi progetto possa aiutare contro la scarsità delle piogge. Contemporaneamente, si è lavorato per costruire un accordo nel quale gli agricoltori possano diventare protagonisti nella tutela del territorio