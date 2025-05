“Il lavoro è il più grande strumento di cambiamento della società e delle condizioni di vita delle persone. Eppure, ancora oggi, rappresenta una grande ingiustizia.

Morti bianche, precarietà, salari insufficienti non possono essere normalità. Festeggiamo questa giornata, ma battiamoci ogni giorno, per un lavoro sicuro, equamente retribuito, che aiuti ciascuno a realizzare i propri sogni”.

Così, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale in occasione della celebrazione della festa del lavoratori.

“Il Primo Maggio – osserva – è la giornata del lavoro, è un simbolo internazionale della lotta per i diritti dei lavoratori.

Il lavoro è uno dei valori fondanti e il valore dell’articolo 1 della nostra Costituzione. Il lavoro – argomenta – è un valore fondante anche per l’Emilia-Romagna: questa è una terra che è partita dal niente nel dopoguerra, dalle macerie, dalla distruzione e che grazie al lavoro e al sacrificio di generazione di uomini e di donne ha saputo costruire il suo futuro e quindi da un lato è sì una giornata di festa per celebrare il lavoro e la sua grande importanza di lavoratori e lavoratrici, ma dall’altro è un giorno di riflessione e di pensiero sulle tante ingiustizie che ancora colpiscono il lavoro nel mondo, in Italia e anche in Emilia-Romagna”, conclude de Pascale.

fonte Ansa