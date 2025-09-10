1 adolescente su 10 con almeno un accesso in neuropsichiatria: la Regione finanzia una serie di percorsi preventivi

8 milioni di euro per finanziare misure a sostegno dell’adolescenza e della preadolescenza, per contrastare la povertà educativa ed educare nel contempo all’uso delle tecnologie digitali. È la risposta dell’Emilia-Romagna alla fragilità dei giovani monitorata dai servizi specializzati: negli ultimi anni, 1 adolescente su 10 ha avuto almeno un accesso in neuropsichiatria. I fondi stanziati serviranno per formare gli operatori, realizzare eventi legati al tema della disconnessione, finanziare progetti di contrasto alla povertà educativa e al ritiro sociale, per l’orientamento scolastico e per il progetto scuole aperte.