La scorsa settimana il sindaco Luca della Godenza e la vicesindaca Ester Ricci Maccarini si sono recati in visita alla signora Tina Palli per farle gli auguri di buon compleanno in occasione dei suoi cento anni. La signora vive sola in un appartamento molto accogliente – una casa piena di ricordi – che cura da sé.

Lavorare, camminare e pregare: questa la “formula magica” della signora Palli per tagliare così in forma un simile traguardo. Tina è infatti molto devota ad un santuario in cui si reca spesso.

Giunto il momento dei saluti, ha ringraziato il sindaco e la vicesindaca con l’auspicio di vederli anche il prossimo anno.