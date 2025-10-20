Finisce 0-0 tra Young Santarcangelo e Faenza, in una partita combattuta con occasioni da entrambe le parti.

La gara si accende già nei primi minuti: al 10’ Marconi stacca di testa su corner, ma la palla sorvola di poco la traversa. Al 15’ Matteo Albonetti impegna la difesa del Santarcangelo con un colpo di testa, mentre al 17’ Zanni prova da fuori area senza inquadrare lo specchio. Al 40’ una deviazione fortunosa di un difensore del Faenza manda fuori di poco un tiro insidioso dei gialloblù, e al 43’ Fuchi sfiora la deviazione vincente su un cross in area piccola. L’azione più pericolosa del primo tempo arriva al 45’: Lombardi conclude in porta, Zauli respinge e Vukaj non riesce a trovare il tap-in, con la palla respinta da un difensore sulla linea.

Nella ripresa, al 51’, Golinucci salva il risultato con un intervento decisivo su Bonavita, mentre al 65’ la punizione dal limite di Fuchi viene bloccata dal portiere. Al 77’ Ceccarelli tenta la conclusione da fuori area senza fortuna. Poco dopo, al 81’, Ciavatta cerca il tiro al volo dal limite ma la mira è imprecisa. Negli ultimi minuti il Faenza cerca di sorprendere i gialloblù: al 86’ Golinucci compie un miracolo su una conclusione ravvicinata di Ulivieri, mentre al 95’ si supera su un’altra punizione ravvicinata, mantenendo la porta inviolata.

Al Faenza resta l’amaro in bocca per un episodio: la netta spinta da dietro su Bonavita in area, non sanzionata dall’arbitro.

Nel prossimo turno il Faenza giocherà sabato 25 ottobre (ore 15) allo stadio “Bruno Neri” in anticipo per richiesta dell’avversario, il Massa Lombarda, poi impegnato in Coppa nei giorni successivi.

Young Santarcangelo – Faenza 0-0

Young Santarcangelo: Golinucci, Ciavatta (82’ Guidi), Rocchi, Marconi (84’ Parma), Vukaj, Ceccarelli, Fuchi, Bianchi (58’ Para), Zanni, Misuraca (65’ Sorrentino), Lombardi (91’ Kotchap). A disposizione: Chiarabini, Pironi, Arduini, Vernazzaro. Allenatore: Riccipetitoni

Faenza: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini, L.Albonetti, M.Albonetti, Tuzio (59’ Servadei), Zani (79’ Cavolini), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni (68’ Ulivieri). A disposizione: Laghi, Zoli, Brusi, Bertoni, Casadio, Missiroli. Allenatore: Cavina

Arbitro: Riccardo Samaritani sez. Ravenna.

Ammoniti: 38’ M.Albonetti, 41’ Marconi, 61’ Ciavatta, 65’ Franceschini, 69’ L.Albonetti, 86’ Para, 94’ Vukaj