“π come la pace: 1000 origami per esaudire il nostro desiderio”, la bella impresa degli alunni della Primaria Muratori

La festa della matematica, meglio conosciuta come “Pi greco day” si celebra in tutto il mondo il 14 marzo, data simbolica per ricordare le prime cifre del Pi greco.

Gli insegnanti della Scuola Primaria Muratori hanno scelto di festeggiare questa giornata attivando dei laboratori che hanno visto protagonisti i bambini e le bambine della scuola.

Il tema di quest’anno sono stati gli origami come simbolo di pace, raccontando anche la storia di Sadako e del perche la piccola bambina scelse di realizzare 1000 gru di carta, come traguardo per realizzare il suo desiderio di vita.

E cosi anche i bambini della Primaria Muratori hanno realizzato i loro gru di origami, e alcuni di loro anche le farfalle, creando cosi all’interno della scuola l’angolo della pace.

L’entrata e il soffitto sono è stata decorata con gli origami realizzati dai bambini, un gioco di colori, che realizza cosi anche il loro desiderio: La Pace.

Gli alunni hanno accolto con tanto entusiasmo l’iniziativa, manifestando solidarietà e vicinanza a tutti i bambini che oggi vivono in territori di guerra che purtroppo non possono né andare a scuola né giocare liberamente con i propri amici.